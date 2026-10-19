Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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19.10.2026 21:50:00

If You Invest $200 a Month in Coca-Cola (KO) Stock, Here's the Dividend Income It Could Generate Over 10 Years.

Coca-Cola (NYSE: KO) is a classic dividend stock for income investors. The world's largest beverage company has raised its dividend annually for 64 consecutive years, putting it in the elite club of Dividend Kings, which have maintained that streak for at least 50 years.

If you had invested $200 into Coca-Cola's stock each month for the past 10 years, your principal would have grown from $24,000 to nearly $37,800 and paid out over $3,800 in cumulative dividends. You would also have an annualized yield on cost (based on your average purchase price) of 3.5%, compared to its current forward dividend yield of 2.3%.

Image source: Getty Images.

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