Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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03.10.2026 10:38:00
If You Invest $300 Per Month in the Vanguard Information Technology ETF for 20 Years, Here's What History Says You Could End Up With
Buying and holding exchange-traded funds (ETFs) is a smart way for the average investor to build sizable wealth in the long run. And it's difficult to find options that have outperformed the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT).
Over the past 20 years, this supercharged ETF has generated a total return of 2,320% (as of Sept. 28). If you invest $300 per month in it over a two-decade span, here's what you could end up with.
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