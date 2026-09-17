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17.09.2026 13:30:01
If You Invest $340 a Month in the Vanguard S&P 500 ETF, Here's What History Says It Could Be Worth in 22 Years
If you invested $340 a month into the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) for 22 years, and it grew at its historical average return of 15% since its inception in 2010, you'd have nearly $606,200. Now, the caveat is that the S&P 500 -- the underlying index VOO tracks -- has been exceptionally strong during that period. Its historical average annual return has been closer to 10% over the past century. If it grew at that rate, you'd have roughly half the return in 22 years at around $306,975.
Here's a look at how much the future return of the Vanguard S&P 500 ETF can impact your investment over the long term.
Image source: Getty Images.
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