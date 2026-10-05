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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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05.10.2026 15:10:00

If You Invest Just $50 per Month in the Stock Market, Here's What History Says It Could Be Worth in 20 Years

If you're looking to build a hefty nest egg and you'd like to do it by investing in stocks, that's a fine idea, and an achievable goal, as well. Many, including Warren Buffett, would recommend doing so via a low-fee index fund that tracks the S&P 500 Index (SNPINDEX: ^GSPC). One such well-regarded fund is the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). (It's an exchange-traded fund, or ETF, by the way -- a fund that trades like a stock.)

Image source: Getty Images.

How might your money grow over time if you invest in this Vanguard ETF? Well, no one can know for sure, but a look at how it has performed in the past could help you make an informed estimate:

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