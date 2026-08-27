D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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27.08.2026 14:27:00
If You Invested $1,000 in D-Wave Quantum Stock 3 Years Ago, This Is How Much You Would Have Today
D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) stock got off to a rough start following its debut on the market in August 2022, when it went public via a reverse merger with a special purpose acquisition company (SPAC). By the end of 2023, it had lost over 90% of its value.However, investors who waited until the end of 2023 to open a position are likely very happy with their purchase of the quantum computing stock, and here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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