If You Invested $10,000 in Intel Stock at Its Dot-Com-Era Peak, Here's How Much You'd Have Today

In the late 1990s, Intel (NASDAQ: INTC) was one of the most important companies in the technology industry. Its processors powered millions of personal computers, and its dominance in semiconductor manufacturing made it a compelling choice for investors looking to capitalize on the internet revolution.

On Aug. 31, 2000, Intel stock closed at a then-record $74.88. More than 26 years later, that optimism has delivered surprisingly disappointing results. As of the closing bell on Nov. 2, Intel shares traded at $59.97. This means a $10,000 investment made at its peak during the dot-com boom would be worth approximately $8,009 today, excluding dividends.

Continue reading