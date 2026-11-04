Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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04.11.2026 14:15:00

If You Invested $10,000 in Intel Stock at Its Dot-Com-Era Peak, Here's How Much You'd Have Today

In the late 1990s, Intel (NASDAQ: INTC) was one of the most important companies in the technology industry. Its processors powered millions of personal computers, and its dominance in semiconductor manufacturing made it a compelling choice for investors looking to capitalize on the internet revolution.

On Aug. 31, 2000, Intel stock closed at a then-record $74.88. More than 26 years later, that optimism has delivered surprisingly disappointing results. As of the closing bell on Nov. 2, Intel shares traded at $59.97. This means a $10,000 investment made at its peak during the dot-com boom would be worth approximately $8,009 today, excluding dividends.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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Intel Corp. 46,82 -9,00% Intel Corp.

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