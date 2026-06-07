AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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07.06.2026 19:25:00
If You Invested $10,000 in Meta Platforms Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Meta Platforms (NASDAQ: META) isn't having the best year thus far. Its share price is down 8% in 2026 (as of June 6). And it's 23% off its peak from last August.The volatility is nothing new, as market sentiment is constantly changing. Investors worried about the recent performance should zoom out.If you invested $10,000 in this "Magnificent Seven" stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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