Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.03.2026 02:38:00

If You Invested $10,000 in Tesla Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

With its direct-to-consumer sales strategy, intense focus on product innovation, and premium positioning, Tesla (NASDAQ: TSLA) has become a globally recognized automotive enterprise. And long-term investors have reaped the rewards, as the company's $1.2 trillion market cap highlights.If you had invested $10,000 in this electric vehicle (EV) stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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