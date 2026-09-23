AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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23.09.2026 22:45:29
If You Invested $100 In Advanced Micro Devices Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
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|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
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|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
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|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|538,70
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