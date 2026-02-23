AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
23.02.2026 22:30:25
If You Invested $100 In Amgen Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In Amgen Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
23.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26