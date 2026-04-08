Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
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09.04.2026 00:30:25
If You Invested $100 In Analog Devices Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Analog Devices Inc.
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03.04.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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27.03.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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24.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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24.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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20.03.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.03.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Analog Devices-Aktionäre freuen (finanzen.at)
Analysen zu Analog Devices Inc.
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|Analog Devices Inc.
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.