AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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12.06.2026 17:45:28
If You Invested $100 In AppLovin Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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