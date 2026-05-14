ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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14.05.2026 16:46:10
If You Invested $100 In ASML Holding Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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