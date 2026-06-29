ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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29.06.2026 23:45:38

If You Invested $100 In ASML Holding Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today

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29.06.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
15.06.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.06.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 640,00 3,80% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 636,40 3,40% ASML NV

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
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