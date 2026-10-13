AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
13.10.2026 23:45:18
If You Invested $100 In ASML Holding Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In ASML Holding Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
10:52
|AKTIE IM FOKUS: ASML legen nach Zahlen zu (dpa-AFX)
|
10:15
|ROUNDUP: KI-Boom treibt Chipausrüster ASML an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu ASML NV
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 495,00
|-2,29%
|ASML NV
|1 492,80
|-2,30%
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