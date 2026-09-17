Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
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17.09.2026 16:01:18
If You Invested $100 In Barrick Mining Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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