BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
18.11.2026 23:30:16
If You Invested $100 In BBVA Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
10.11.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|BBVA-Aktie sinkt dennoch: Mehr verdient als erwartet (dpa-AFX)
|
29.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankensektor schwächelt - BBVA und ING verfehlen Erwartungen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
|22,40
|-1,32%
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
|42 840,00
|-0,83%
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|22,42
|-1,54%
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