AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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04.09.2026 00:45:20
If You Invested $100 In Caterpillar Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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