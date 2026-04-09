Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
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09.04.2026 17:00:24
If You Invested $100 In Chipotle Mexican Grill Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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