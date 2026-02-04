Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|
05.02.2026 00:30:35
If You Invested $100 In Deckers Outdoor Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In Deckers Outdoor Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)