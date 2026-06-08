MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|
08.06.2026 17:30:31
If You Invested $100 In Fidelity MSCI Information Technology Index ETF Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In Fidelity MSCI Information Technology Index ETF Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSCI
|
02.06.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.05.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.05.26