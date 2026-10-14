Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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14.10.2026 18:30:35
If You Invested $100 In Home Depot Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
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|Home Depot
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