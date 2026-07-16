AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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16.07.2026 17:45:20
If You Invested $100 In Invesco NASDAQ 100 ETF Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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