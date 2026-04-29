Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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29.04.2026 23:15:38
If You Invested $100 In Lumentum Holdings Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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