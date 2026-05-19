Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
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19.05.2026 16:15:40
If You Invested $100 In Marathon Petroleum Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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