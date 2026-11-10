Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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10.11.2026 22:15:15
If You Invested $100 In Micron Technology Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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