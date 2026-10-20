Mueller Industries Aktie
WKN: 887240 / ISIN: US6247561029
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20.10.2026 23:46:38
If You Invested $100 In Mueller Industries Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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