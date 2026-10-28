NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
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28.10.2026 23:45:46
If You Invested $100 In NXP Semiconductors Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|NXP Semiconductors N.V.
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