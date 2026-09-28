AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
28.09.2026 23:30:29
If You Invested $100 In Shell Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In Shell Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
25.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,46
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.