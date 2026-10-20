Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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20.10.2026 17:00:54
If You Invested $100 In Shell Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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20.10.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
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19.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16.10.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.10.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|Shell Buy
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|08.10.26
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|07.10.26
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|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
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|06.10.26
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|25.09.26
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|UBS AG
|24.09.26
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