AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.10.2026 17:30:27
If You Invested $100 In Sony Group Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Sony Corp.
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|22,20
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