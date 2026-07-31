STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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31.07.2026 22:15:24
If You Invested $100 In STMicroelectronics Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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