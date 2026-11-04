Sumitomo Aktie
WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003
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04.11.2026 15:30:32
If You Invested $100 In Sumitomo Mitsui Finl Gr Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Sumitomo Corp.
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01.11.26
|Ausblick: Sumitomo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.07.26
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16.07.26
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