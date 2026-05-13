Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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14.05.2026 01:45:22
If You Invested $100 In Taiwan Semiconductor Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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