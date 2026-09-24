Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|
24.09.2026 18:00:29
If You Invested $100 In Take-Two Interactive Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In Take-Two Interactive Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Take Two
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Take Two
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Take Two
|176,90
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.