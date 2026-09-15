TechnipFMC Aktie
WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982
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16.09.2026 01:15:40
If You Invested $100 In TechnipFMC Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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