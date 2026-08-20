Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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21.08.2026 00:00:41
If You Invested $100 In Teradyne Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Teradyne Inc.
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Teradyne Inc.
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