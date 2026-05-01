TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
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02.05.2026 01:00:55
If You Invested $100 In TTM Technologies Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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