UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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28.03.2026 00:00:55
If You Invested $100 In UnitedHealth Group Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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