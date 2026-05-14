UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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14.05.2026 23:15:37
If You Invested $100 In UnitedHealth Group Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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