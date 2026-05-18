AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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18.05.2026 18:00:19
If You Invested $100 In Visa Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Visa Inc.
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15.05.26
|Verluste in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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15.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
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15.05.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
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13.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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12.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
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11.05.26
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Analysen zu Visa Inc.
|29.04.26
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|UBS AG
|29.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
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|DZ BANK
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|21.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
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|Visa Inc.
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