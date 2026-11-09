Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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10.11.2026 00:00:30
If You Invested $100 In Walmart Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Walmart
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09.11.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
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|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
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|21.08.26
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|20.11.24
|Walmart Halten
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