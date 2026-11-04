YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|
04.11.2026 16:31:11
If You Invested $100 In Yum Brands Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $100 In Yum Brands Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YUM! Brands Inc.
Analysen zu YUM! Brands Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|YUM! Brands Inc.
|147,00
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.