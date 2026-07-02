Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
03.07.2026 00:45:50
If You Invested $1000 In Adobe Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In Adobe Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
24.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Adobe paints a vivid picture of investors’ software pessimism (Financial Times)
|
12.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)