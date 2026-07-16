Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
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16.07.2026 23:45:24
If You Invested $1000 In Amkor Technology Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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