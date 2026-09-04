AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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04.09.2026 23:30:23

If You Invested $1000 In Apple Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today

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