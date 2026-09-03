Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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03.09.2026 17:15:21
If You Invested $1000 In Applied Materials Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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03.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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17.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
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17.08.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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17.08.26
|Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 320,00
|-0,69%
|Applied Materials Inc.
|373,85
|-1,06%
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