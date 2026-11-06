Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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06.11.2026 16:30:33
If You Invested $1000 In Applied Materials Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.10.26
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28.10.26
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22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.
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|Applied Co Ltd
|4 350,00
|-4,40%
|Applied Materials Inc.
|297,30
|5,05%
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