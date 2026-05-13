AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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13.05.2026 17:00:43
If You Invested $1000 In AXT Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|AXT Inc.
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