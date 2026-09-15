Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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15.09.2026 23:45:49
If You Invested $1000 In Baker Hughes Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
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14.09.26
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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